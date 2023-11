L’Inter torna in vetta: il Frosinone di Soulé ko con un eurogol e un rigorino

L'Inter non ha nessuna intenzione di fermarsi e vince anche in casa contro il Frosinone. I nerazzurri si sono imposti sui ciociari con il risultato finale di 2-0. A decidere la sfida ci hanno pensato l'eurogol da più di cinquanta metri realizzato da Dimarco e il generoso rigore guadagnato con astuzia da Thuram e messo a segno da Calhanoglu nel secondo tempo. Soulé non è riuscito ad incidere, e in generale il divario tecnico tra la formazione di Inzaghi e quella di Di Francesco si è sentito. I nerazzurri tornano dunque in testa alla classifica a +2 sulla Juventus (che ieri ha battuto il Cagliari) in attesa del big match dell'Allianz Stadium in programma domenica 26 novembre.