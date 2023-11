Compleanno Dybala: dalla Juve a Vlahovic e Morata, gli auguri per i 30 anni

TORINO - Sono 30! Il 15 novembre del 1993 nasceva Paulo Dybala e nel giorno del suo trentesimo compleanno sono tantissime le dimostrazioni d'affetto per l'attaccante della Roma. La Joya al momento si trova nel ritiro dell’Argentina in vista del doppio impegno dell’albiceleste campione del mondo contro Uruguay e Brasile nelle qualificazione ai Mondiali 2026. Il club giallorosso ha fatto gli auguri al classe ’93 su tutti i social: “Buon compleanno Paulo!” con i tifosi romanisti che si sono scatenati nel mostrare affetto al proprio fuoriclasse. Anche la Juventus ha twittato: "Tanti auguri Paulo Dybala" e il popolo bianconero ha approfittato per festeggiare con l'ex numero 10 mai dimenticato.

Vlahovic, Morata e gli auguri per Dybala

Non potevano mancare gli auguri di Oriana Sabatini, futura moglie di Paulo. Questo il suo messaggio: "Buon compleanno amore mio!!! Sei una delle persone più belle che conosco e meriti che tutti i tuoi sogni continuino a realizzarsi. Non vedo l'ora di vedere tutte le cose incredibili che ti aspettano quest'anno, ti amo con tutta l'anima". Un pensiero non poteva che arrivare dalla famiglia Morata, Alice ed Alvaro hanno fatto i loro auguri attraverso le proprie stories. Dal mondo Juventus il pensiero social è arrivato da Dusan Vlahovic che ha condiviso uno scatto in maglia bianconero scrivendo: "Feliz cumple Joya".