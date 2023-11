Ranieri sul derby d'Italia: "Due squadre eccellenti, ma la Juve è un osso duro"

Claudio Ranieri, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, ha parlato del Derby d'Italia tra Juventus e Inter in programma domenica sera a Torino, ma non solo: il tecnico romano si è soffermato anche sulla Nazionale di Spalletti, in vista di Ucraina-Italia di stasera, decisiva per la qualificazione diretta agli Europei 2024. Tra le tante tematiche trattate, non può mancare un ampio spazio dedicato al Cagliari, alla 'sua' Roma, Mazzarri, il calcio europeo e anche un sogno nel cassetto per concludere la carriera.