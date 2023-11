Juve-Inter, ecco l’arbitro per il derby d'Italia: i precedenti con i 2 club

L'Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la tredicesima giornata di Serie A, che verrà aperta da Salernitana-Lazio , sabato 25 novembre alle 15 e affidata a Prontera, e chiusa da Bologna-Torino , lunedì 27 e diretta da Colombo. In mezzo, il Derby d'Italia tra Juventus e Inter , dove fischierà Guida , e altri due big match: Milan-Fiorentina (a Di Bello) e Atalanta-Napoli (a Mariani).

Juve-Inter, i precedenti con Guida

Il Derby d'Italia non sarà una prima assoluta per Marco Guida, che ha diretto lo Juventus-Inter, terminato 2-0 in favore dei bianconeri con gol di Ramsey e Dybala, dell'8 marzo 2020. In totale, il fischietto nato a Pompei ha arbitrato il club torinese in 22 occasioni tra Serie A e Coppa Italia, la prima un 3-2 inflitto al Genoa nel 2010-11 e l'ultima il successo di misura alla Dacia Arena contro l'Udinese dello scorso 4 giugno: il bilancio, in totale, recita 16 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Meno netti i numeri con i nerazzurri: la società meneghina, con l'arbitro campano, si è imposta 14 volte su 28, con 8 segni X e 6 ko.