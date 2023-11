Serie A, la classifica del supercomputer: Scudetto, Juve e chi retrocede

Dopo la pausa nazionali torna in scena il campionato. Dodici giornate sono già andate in archivio, con una classifica che ad oggi vede due squadre in lotta per il titolo, Inter e Juventus, con alle spalle la coppia Milan-Napoli. Il supercomputer Opta ha analizzato e predetto il futuro del campionato di Serie A 2023-24 sulla base di 10.000 simulazioni delle gare ancora in programma. Il modello stima la probabilità dell'esito finale di ogni partita (vittoria, pareggio o perdita) utilizzando le quote del mercato delle scommesse e gli Opta Power Rankings. Le quote e le classifiche si basano sulle prestazioni storiche e recenti delle singole squadre.