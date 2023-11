Diretta Atalanta-Napoli ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Il Napoli campione d'Italia "ricomincia" la sua stagione da Bergamo e lo fa con Walter Mazzarri al timone della squadra. Dopo l'esonero di Rudi Garcia spetta a Mazzarri rianimare la squadra e la piazza subito con una trasferta insidiosa: i partenopei fanno visita all'Atalanta quinta in classifica che li insegue ad un solo punto (21 a 20) e vuole tornare a vincere. La Dea infattio è reduce da una sconfitta ed un pareggio nelle ultime due uscite e, per la prima volta in campionato, oggi giocherà senza il punto di riferimento del centrocampo Marten de Roon (squalificato) ma con la coppia Ederson-Koopmeiners. In casa Napoli ’effetto Mazzarri ha permesso il recupero di Meret, Zielinski e Osimhen, quest’ultimo assente dal match perso contro la Fiorentina l’8 ottobre: tutti sono stati inseriti nella lista dei convocati per questa sfida con l’Atalanta.