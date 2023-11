Diretta Salernitana-Lazio ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il campionato di Serie A riparte dopo la sosta per le nazionali con la partita tra Salernitana e Lazio, primo anticipo del sabato che apre il 13° turno. La squadra di Pippo Inzaghi è ultima in classifica con 5 punti all’attivo dopo 12 giornate, cerca ancora la prima vittoria in questo campionato e presenta la peggiore difesa del torneo con 24 reti al passivo. La Lazio, invece, stazione a metà graduatoria, in decima posizione con 17 punti, e viene dal pareggio nel derby contro la Roma. In sei trasferte, i biancocelesti di Sarri hanno rimediato due vittorie e quattro sconfitte senza mai pareggiare.