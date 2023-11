Camarda nella storia della Serie A: è il più giovane esordiente di sempre

MILANO - Francesco Camarda è il calciatore più giovane di sempre ad aver esordito in Serie A. Con l'ingresso in campo nel finale del secondo tempo della sfida tra Milan e Fiorentina, il giovane attaccnate rossonero ha stabilito il nuovo record all'età di 15 anni, 8 mesi e 15 giorni. Stefano Pioli, in emergenza nel reparto offensivo con le assenze di Leao, Giroud ed Okafor, ha deciso di lanciare nei minuti finali della sfida contro la viola, al posto di Jovic, il baby talento della Primavera scrivendo una nuova storica pagina del massimo campionato italiano.