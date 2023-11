Diretta Cagliari-Monza ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

CAGLIARI - La domenica della 13ª giornata di campionato si apre a Cagliari con i ragazzi di Claudio Ranieri che ospitano il Monza di Raffaele Palladino . Al netto della sconfitta in casa-Juventus prima della sosta, ultimamente le prestazioni alla “Unipol Domus” hanno prodotto bottini pieni (Frosinone e Genoa), per Ranieri però c'è sempre l'ostacolo Nazionali: Lapadula è rientrato solo giovedì e Shomurodov addirittura il giorno dopo. Mancherà sicuramente Nandez . Nei brianzoli, che con un successo potrebbe salire a quota 20 punti raggiungendo la Fiorentina al 6° posto, c'è emergenza in attacco con Mota Carvalho da centravanti, sostenuto da Colpani e Machin.

Segui la diretta di Cagliari-Monza su Tuttosport.com

Dove vedere Cagliari-Monza streaming e diretta tv

Cagliari-Monza, gara valida per la 13ª giornata giornata di campionato e in programma alle ore 12:30 alla Unipol Domus Arena di Cagliari sarà visibile in diretta in streaming su Dazn, Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport Uno (201) oltre all’app SkyGo e alla piattaforma Now.In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Guarda Cagliari-Monza su DAZN. Attiva ora

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Monza

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Dossena, Goldaniga, Hatzidiakos; Zappa, Prati, Makoumbou, Augello; Viola; Petagna, Luvumbo. Allenatore: Ranieri.

A disposizione: Radunovic, Aresti, Azzi, Obert, Wieteska, Desogus, Jankto, Pavolet, Pereit, Oristanio, Shomurodov. Indisponibili: Capradossi, Di Pardo, Mancosu, Nandez, Rog. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, A.Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Kyriakoupolulos; Colpani; Colombo, Mota Carvalho. Allenatore: Palladino.

A disposizione: Gori, Sorrentino, Donati, Bettella, Pablo Mari, Cittadini, Pedro Pereira, Akpa Akpro, Bondo, V. Carboni, Ciurria, Machin, Maric. Indisponibili: Caprari, F.Carboni, Izzo, Vignato. Squalificati: Gomez. Diffidati: Pablo Mari.

Arbitro: Marchetti (Ostia Lido).

Assistenti: Vecchi e Perotti.

IV uomo: Volpi.

Var: Serra.

Avar: Gariglio.

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.