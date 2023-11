Diretta Roma-Udinese ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Segui la diretta di Roma-Udinese su Tuttosport.com

Dove vedere Roma-Udinese streaming e diretta tv

Roma-Udinese, gara valida per la 13ª giornata giornata di campionato e in programma alle ore 18 all’Olimpico di Roma sarà visibile in diretta in streaming su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Guarda Roma-Udinese su DAZN. Attiva ora

Le probabili formazioni di Roma-Udinese

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, L.Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Celik, Zalewski, Bove, Aouar, Pagano, Belotti, Azmoun, EI Shaarawy. Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Renato Sanches, Smalling. Squalificati: Mancini. Diffidati: nessuno.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Success. Allenatore: Cioffi.

A disposizione: Okoye, Padelli, TIkvic, Masina, Kristensen, Ferreira, Kamara, Lovric, Camara, Zarraga, Thauvin, Lucca, Akè, Pafundi. Indisponibili: Brenner, Davs, Deulofeu, Ebosse, Ehizibue. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Massimi (Termoli).

Assistenti: Rocca e Rasspollini.

IV uomo: Marcerano.

Var: Paterna.

Avar: Longo.

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.