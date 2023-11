Diretta Verona-Lecce ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Verona riceve il Lecce nel 13° turno di Serie A . La formazione salentina è in quattordicesima posizione in classifica con 14 punti e ha rimediato tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque giornate. Il Verona, invece, condivide l'ultimo posto con la Salernitana, presenta il peggior attacco del torneo con appena sette reti all'attivo e viene da cinque sconfitte di fila. Baroni ha ottenuto solo un punto nelle scorse 8 partite di campionato.

Dove vedere Verona-Lecce: diretta tv e streaming

La partita tra Verona e Lecce è in programma alle ore 18.30 allo stadio Via del Mare e sarà visibile in esclusiva su Dazn.

Verona-Lecce, le probabili formazioni

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Terracciano, Hien, Coppola, Doig; Hongla, Folorunsho; Mboula, Duda, Lazovic; Djuric. Allenatore: Baroni. A disposizione: Perilli, Berardi, Amione, Cabal, Serdar, Charlys, Tchatchoua, Ngonge, Suslov, Saponara, Cruz, Bonazzoli.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Gonzalez, Blin, Rafia; Piccoli, Banda, Sansone. Allenatore: D'Aversa. A disposizione: Brancolini, Samooja, Venuti, Smajlovic, Touba, Dermaku, Gallo, Oudin, Berisha, Strefezza, Krstovic, Burnete.

ARBITRO: La Penna di Roma

ASSISTENTI: Berti-Bottegoni

QUARTO UOMO: Ayroldi

VAR: Marini

AVAR: Maggioni