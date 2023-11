Lo Juve-Inter degli spalti: la maglia del City per sfottò Champions, di...

TORINO - Hanno scelto un modo davvero originale, alcuni tifosi della Juventus presenti sugli spalti dell'Allianz Stadium di Torino, per punzecchiare i rivali dell'Inter durante il match - terminato 1-1 - giocato ieri sera. Sui social, infatti, è virale un video in cui un uomo espone una maglia del Manchester City. Il motivo non è difficile da immaginare...