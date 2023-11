Verona-Lecce show, quattro gol e tante emozioni al Bentegodi: super Falcone

Verona-Lecce, la partita

Partita che si accende sul finale del primo tempo con gli ospiti che sbloccano il parziale al 30': Hien sbaglia in fase di disimpegno, Oudin raccoglie il pallone e dal limite batte Montipò con la palla che viene deviata e scheggia il palo. L'Hellas però reagisce subito e al 42' sfruttando, anche in questa situazione, un errore dell'avversario perché Dorgu regala il pallone a Djuric al limite dell'area, assist di Ngonge sulla destra che da posizione defilata batte Falcone! Anche nella ripresa sono i minuti finale a regalare emozioni perché il Lecce ritorna avanti (2-1) con la rete di Gonzalez ed il Verona reagisce rischiando anche il colpo: Djuric vola su calcio di punizione al 77' per insaccare di testa il 2-2 e all'82 Falcone si supera con due parate miracolose (prima su Ngonge e poi su Duda) per evitare il 3-2 gialloblù.