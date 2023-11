Bologna-Torino per CalVARese: Colombo controlla bene la gara

Grazie alle buone prestazioni della scorsa stagione, Andrea Colombo si assicurerà molto probabilmente la promozione a internazionale: prenderà il posto di Michael Fabbri. Quest’anno però, dopo l’errore in Sassuolo-Juve ( il mancato rosso a Berardi ) è rimasto un po’ in sordina. Al Dall’Ara se la cava con una prestazione senza intoppi. L’arbitro comasco fischia un totale di trentuno falli, seguendo una linea tecnica sempre coerente e precisa.

L'analisi degli episodi arbitrali di Bologna-Torino

Giusto annullare il gol di Vlasic per fuorigioco. L’ipotesi più credibile è che venga sanzionata la posizione di fuorigioco geografico di Sanabria, il quale potrebbe aver toccato il pallone sul tiro del compagno (infatti il gol viene annullato con un’overulle e d’altronde il Saot mostra l’immagine relativa allo spagnolo). Se fosse stata quella di Zapata, per sanzionare l’impatto dell’attaccante colombiano su Skorupski sarebbe stata necessaria un’On Field Review. Corrette sei delle sette ammonizioni: l’unica che risulta forse eccessiva è quella per Pellegri (fallo ai danni di Beukema). Partita sempre sotto controllo per Colombo. Nonostante la sua limitata esperienza e una conoscenza “calcistica” coi giocatori che per forza di cose non può essere approfondita, l’arbitro riesce comunque a farsi accettare bene.