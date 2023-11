Ferrara amarcord: “Dal Napoli alla Juventus per un solo motivo”

A pochi giorni dall'anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona - 25 novembre 2020 -, Ciro Ferrara ha ricordato il Pibe de Oro ai microfoni di Radio Serie A con RDS: "Per me è stato il più forte di tutti i tempi. È stato qualcosa di diverso. Anche i più piccoli conoscono Diego, è nell’immaginario di tantissimi tifosi. Ha abbracciato tutti, senza distinzione: questa è stata la sua grandezza. Le cose più incredibili gliele ho viste fare in allenamento. Un ricordo fuori dal campo? Per me vederlo felice era importante. Penso a qualche serata in casa mia, con Pino Daniele a cantare e Diego a ballare. Ho in mente questa immagine". Tornando a quel tardo pomeriggio di tre anni fa ricorda: "Quando ho saputo della sua morte non volevo crederci. Ho spento il telefono, mi sembrava irreale. Ho fatto una telefonata soltanto per avere conferma: ero senza parole. Avrei voluto dargli un ultimo saluto, ma per restrizioni dovute al Covid non sono riuscito. Ne ho approfittato l’anno scorso per andare da solo a Buenos Aires e rivisitare i posti più importanti della vita di Diego. Gli ho dato un ultimo saluto, è bello pensarlo finalmente sereno e felice. Penso che sia davvero così".