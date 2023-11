Arbitri Serie A, le designazioni: Monza-Juve a Fabbri, Napoli-Inter a Massa

L' Aia ha ufficializzato i nomi dei direttori di gara per la quattordicesima giornata di Serie A . Il turno si aprirà con Monza - Juventus in programma venerdì alle 20:45, che è stata affidata a Michael Fabbri . Gli assistenti saranno Rossi e Cipressa, mentre il quarto ufficiale sarà Giua. Al Var toccherà a Mazzoleni assistito da Di Vuolo. Sarà invece Massa il direttore di gara per il big match di giornata che si giocherà domenica al Maradona alle 20:45 : Napoli-Inter . Milan-Frosinone sarà diretta da Marchetti, mentre Sassuolo-Roma toccherà a Marcenaro.

Fabbri, i precedenti con la Juventus

Il bilancio del fischietto di Ravenna con la Juventus è positivo per i bianconeri. Fabbri ha infatti arbitrato la Vecchia Signora dodici volte con i bianconeri usciti vittoriosi in otto occasioni, perdendo e pareggiando due volte. Il primo precedente risale al 19 novembre 2016, quando la Juve si impose in casa per 3-0 contro il Pescara. L'ultimo ricordo risale a Juventus-Napoli della scorsa stagione, che di fatto sancì l'ormai certa vittoria dello Scudetto per i partenopei. In quel caso Fabbri nella fase finale del match annullò un gol a Di Maria per un intervento commesso in precedenza da Milik su Lobotka prima della rete decisiva di Raspadori nel recupero.