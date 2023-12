Juve: Monza, diretta tv Sky o Dazn, formazioni, dove vederla in streaming

MONZA - Ad aprire il 14° turno del campionato di Serie A sarà la sfida in programma alle ore 20.45 all'U-Power Stadium tra Monza e Juventus. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono reduci dall'1-1 interno contro l'Inter, ottavo risultato utile consecutivo, e vincendo stasera balzerebbero da soli in vetta nell'attesa del match dei nerazzurri, impegnati al Maradona domenica alle 20.45 contro il Napoli. I brianzoli, che stazionano a metà classifica, sono però la bestia nera della Vecchia Signora: la scorsa stagione, infatti, vinsero sia all'andata che al ritorno e potrebbero diventare i primi a ottenere tre successi in tutte le prime tre sfide contro i bianconeri nella competizione. L’ultima formazione a battere tre volte di fila la Juventus in Serie A in ordine di tempo è stata il Parma (maggio 2011). La formazione di Raffaele Palladino ha inanellato una striscia di quattro risultati utili consecutivi: tre pareggi e il successo per 3-1 del Bentegodi contro l'Hellas Verona. Il Monza potrebbe diventare la 22ª squadra contro cui Dusan Vlahovic segna in Serie A, dato che finora il serbo ha trovato il gol contro 21 delle 29 affrontate nella competizione; tra le avversarie contro cui non è ancora andato a bersaglio, solo contro il Venezia (169) e il Parma (133) ha giocato più minuti che con il Monza (115).