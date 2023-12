Diretta Genoa-Empoli ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - Per riscattare la sconfitta di Frosinone, Gilardino è pronto ad affidarsi alla coppia Retegui-Messias contro l'Empoli oggi al Ferraris. Di fronte un club terz'ultimo guidato ora dall'ex Andreazzoli che Gilardino descrive come "una squadra temibile e allenata molto bene. Ha vinto a Firenze e a Napoli. Dovremo essere molto attenti soprattutto sulle loro ripartenze. Da parte nostra servirà massima determinazione, massimo spirito di sacrificio e massima umiltà". Per i toscani l’obiettivo è dimenticare in fretta la sconfitta casalinga col Sassuolo e tornare a far punti. Ma anche invertire la tendenza che ha visto gli azzurri in difficoltà nelle sfide contro le dirette concorrenti di classifica: all’attivo finora solo la vittoria sulla Salernitana e il pari con l’Udinese. Nella formazione anti-Genoa non è da escludere qualche cambiamento rispetto all'ultima uscita.