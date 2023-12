Genoa, non basta Malinovskyi: Cancellieri entra e segna, 1-1 con l'Empoli

Genoa-Empoli: curiosità e statistiche

Genoa-Empoli 1-1, la partita

Ritmi molto alti dai primi minuti del primo tempo, con il Genoa che si rende pericoloso più volte dalle parti di Berisha. Alla mezz'ora di gioco i rossoblù sfiorano il vantaggio con Messias, che colpisce la traversa con un mancino di controbalzo. Passano cinque minuti e ci pensa Malinovskyi a sbloccare il risultato portando avanti la squadra di Gilardino con una prodezza. Il primo tempo termina con i padroni di casa in vantaggio di un gol. Nella ripresa i ritmi calano. Andreazzoli, però, effettua diversi cambi e al 67' ottiene i risultati sperati, con i giocatori appena entrati in campo che confezionano la rete del pareggio: Grassi apre intelligentemente a destra per Kovalenko che mette in mezzo per Cancellieri, che infila Martinez di testa e fa 1-1. Le squadre si allungano nel finale, il Genoa cerca la rete della vittoria ma l'Empoli si difende bene e la gara termina con il risultato di 1-1.