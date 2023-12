Diretta Fiorentina-Salernitana ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Alle ore 15, allo stadio Artemio Franchi, la Fiorentina ospita la Salernitana nel 14° turno del campionato di Serie A. La Viola di Vincenzo Italiano giovedì ha battuto in rimonta i belgi del Genk conquistando così i sedicesimi di finale di Conference League - per l’approdo diretto agli ottavi sarà decisiva l’ultima sfida contro il Ferencvaros -. In campionato, però, i toscani stanno facendo fatica e nelle ultime cinque hanno rimediato quattro sconfitte e il successo per 2-1 in casa contro il Bologna prima della pausa per le nazionali. Sognano invece un'inversione di marcia i granata di Filippo Inzaghi, fanalino di coda con soli 8 punti in 13 partite, che nell'ultimo turno hanno battuto 2-1 in rimonta la Lazio conquistando il primo successo in questo campionato.