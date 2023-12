Falcone da punta, Piccoli non sbaglia: Lecce, pari capolavoro col Bologna al 100’!

Il Bologna pareggia in casa del Lecce agganciato addirittura al minuto 100 dal rigore trasformato da Piccoli, dopo essere passato in vantaggio con Lykogiannis direttamente su punzione. In classifica Thiago Motta fallisce l'aggancio momentaneo al quarto posto e resta due lunghezze dietro al Napoli in zona Europa League. Con questo pari il Lecce sale a quota 16, scavalcando Genoa e Sassuolo.