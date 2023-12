Zapata e Sanabria si sbloccano: 3-0 Torino all'Atalanta, Juric a -1 da Gasp

Toro avanti sull'Atalanta: gol dell'ex Zapata

Linetty ammonito dopo 5' per aver fermato De Ketelaere, quindi Scalvini al 9' per un fallo su Zapata: inizia con due gialli - e le proteste dei rispettivi allenatori - il match tra Torino e Atalanta. Tanti tatticismi e poche emozioni in avvio, con il primo tiro a firma di Vojvoda (10'), seguito da Vlasic (blocca Musso al 17') e Djimsiti che si arrende a un infortunio e lascia spazio a Bakker (18'). Il risultato cambia al 22', grazie all'uomo più atteso: l'ex Zapata riceve da Vlasic, stoppa a centro area e sigla l'1-0 in torsione. L'Atalanta accenna una reazione immediata, prima con Ederson, che non spaventa Milinkovic-Savic (24'), poi con De Keteleaere (29'): in mezzo, un'altra chance importante per Zapata, che non arriva per questione di centimetri sulla palla - intercettata da Musso in uscita bassa - che sarebbe potuta valere il 2-0 (28'). Sorte simile per Tameze al 35' che, di testa, impatta male e sciupa una buona occasione. In chiusura di primo tempo rimedia l'ammonizione anche Buongiorno per un'entrata ruvida su De Ketelaere.

Sanabria e ancora Zapata: il Toro batte 3-0 l'Atalanta

Gasperini, per nulla soddisfatto, si ripresenta in campo per la ripresa con Muriel e Holm per Lookman e Hateboer. Zapata ancora protagonista al 51' e, sull'angolo conquistato, contatto in area orobica tra Scalvini e Buongiorno: interviene il Var e, sul conseguente calcio di rigore, Sanabria raddoppia (56'). Nella Dea dentro anche Pasalic per De Ketelaere, ma la luce non si accende. Bellanova (65'), Vlasic (70') e Ilic (71', 72' e 76') cercano addirittura il tris che farebbe calare il sipario all'Olimpico Grande Torino con largo anticipo, mentre Milinkovic domina sull'insidioso cross di Bakker (77') e Tameze strappa il pallone a Muriel (78'): per vedere l'Atalanta pericolosa bisogna attendere l'80', ma la bella giocata di Pasalic è neutralizzata dal portiere serbo. Il primo (doppio) cambio di Juric - al minuto 85 - è il rientrante Ricci, per un ottimo Linetty, che fa il proprio ingresso insieme a Karamoh, al posto di Sanabria, quindi, in pieno recupero - dopo un tentativo di Muriel che si spegne sul fondo - è il turno di Adopo e Djidji (all'esordio stagionale in campionato) per l'altro ex Miranchuk e Bellanova. Ma l'ultima emozione porta ancora la firma di Zapata, che punisce i vecchi compagni al 95': lo stop che manda fuori giri Ruggeri e il destro imparabile per Musso gli vale una splendida doppietta.