Dominio Napoli al Gran Galà del calcio: Osimhen il migliore, la top11

Dominio Napoli al Gran Galà del Calcio AIC, andato in scena ieri sera a Milano nella sua undicesima edizione per premiare i migliori della stagione 2022/23. Il club azzurro campione d'Italia ha vinto il premio come miglior società per lo scudetto conquistato, mentre Luciano Spalletti ha vinto il premio come miglior allenatore e Victor Osimhen è stato premiato come miglior giocatore. Inoltre, cinque calciatori azzurri sono stati inseriti nella top 11 del campionato, composta da Maignan in porta, da Di Lorenzo, Kim, Bastoni e Theo Hernandez nella difesa a 4, con Calhanoglu, Lobotka e Barella in mediana e con il trio formato da Leao, Osimhen e Kvaratskhelia in attacco