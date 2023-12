De Laurentiis: "Scudetto? Non si può vincere ogni anno se non con gli imbrogli"

"La vittoria dello scudetto è stata un’esperienza straordinaria, unica, speriamo ripetibile, anzi vi prometto che sarà ripetibile. Abbiamo sempre detto che non si può, se non con gli imbrogli, vincere ogni anno, perché per vincere uno scudetto ci vogliono delle condizioni che non sono sempre le stesse. Anche i giocatori, seppure non siano cambiati, non rispondono sempre nella stessa maniera”. Queste le parole di Aurelio De Laurentiis nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, dove si è svolta la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al tecnico della Nazionale Luciano Spalletti.