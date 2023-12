Diretta Atalanta-Milan ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Tutto pronto al Gewiss Stadium per il big match del 15° turno di Serie A tra Atalanta e Milan. Niente lista dei convocati per Gasperini che attende di capire se Berat Djimsiti sarà della partita o meno. Il centrale ha una lesione al muscolo otturatore sinistro, ma non è escluso un suo impiego dal primo minuto. Per il resto, possibile la difesa a 4 con Scalvini, Zappacosta e Ruggeri a completare la linea davanti a Musso. In mezzo al campo Pasalic vede in rialzo le sue quotazioni con De Roon, Ederson e Koopmeiners tra i titolari e i due attaccanti De Keteleaere e Lookman pronti a offendere. Stefano Pioli non recupera Rafael Leao, Simon Kjaer e Noah Okafor, così il tecnico rossonero proporrà la medesima formazione che ha battuto il Frosinone con un solo cambio, ovvero quello tra Luka Jovic e Olivier Giroud. Nel 4-2-3-1 rossonero alle spalle della punta francese giocheranno Chukwueze a destra, Loftus-Cheek in mezzo e Pulisic a sinistra. In mezzo al campo spazio a Musah e Reijnders mentre in difesa ci saranno Calabria e Florenzi sulle fasce, con Tomori e Theo Hernandez coppia centrale davanti a Mike Mbaignan.