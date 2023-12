Diretta Verona-Lazio ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VERONA - Ad aprire il sabato di Serie A sarà la sfida in programma alle ore 15 allo stadio Marcantonio Bentegodi tra Hellas Verona e Lazio. La squadra di Maurizio Sarri è reduce da tre vittorie in una settimana: 2-0 al Celtic (doppietta di Immobile) che, grazie al successo dell'Atletico Madrid contro il Feyenoord, è valso il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, 1-0 al Cagliari firmato Pedro e vittoria di misura anche contro il Genoa in Coppa Italia, con Guendouzi che ha regalato ai capitolini il pass ai quarti. Se la Lazio sorride, il Verona deve ritornare a correre: dopo aver battuto Empoli (1-0) e Roma (2-1) nelle prime due giornate, la squadra di Marco Baroni ha conquistato solo quattro punti nelle restanti 12 sfide ed è reduce dai pareggi contro Lecce (2-2) e Udinese (3-3) che hanno interrotto una striscia di cinque sconfitte consecutive. Come se non bastasse, a 72 ore dal match è arrivata la notizia della perquisizione nella sede del club da parte degli agenti della Guardia di Finanza.