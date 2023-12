Diretta Roma-Fiorentina ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Con le sconfitte di Napoli e Milan la zona Champions si fa più vicina per Roma e Fiorentina che si scontrano questa sera. I giallorossi di Mourinho sono quarti a pari punti con i campioni d'Italia (24) mentre i Viola d'Italiano quinti a 23 punti. Per i capitolini vincere vorrebbe dire essere soli al quarto posto e staccare la squadra di Italiano, oggi un solo punto sotto quella di Mourinho che per la prima volta dopo l’estate ha avuto una settimana intera per lavorare con tutto, o quasi, il gruppo. Per gli ospiti è l'ennesimo esame da affrontare ma soprattutto superare per poter sedere in pianta stabile al tavolo delle grandi, Italiano inoltre cerca la 150esima vittoria da allenatore (in 324 gare) contro una Roma che non ha mai battuto da quando è alla guida dei Viola.