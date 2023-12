Diretta Monza-Genoa ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MONZA-BRIANZA - Il Monza, che veleggia a quota 18 punti in classifica, ospita all'U-Power Stadium il Genoa di Alberto Gilardino, che insegue a tre lunghezze di distanza e reduce da un ko, a Frosinone, e un pareggio, in casa con l'Empoli, nelle ultime due uscite di campionato. Sfida da ex per il tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino, che ha vestito la maglia rossoblù in due differenti esperienze - dal 2009 al 2011 e dal 2017 al 2018 - per un totale di 82 presenze e 7 gol.