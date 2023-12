Diretta Salernitana-Bologna ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SALERNO - Reduce dalla pesante sconfitta di Firenze, la Salernitana sa bene che il tempo stringe e che per dare concretezza all’obiettivo salvezza bisognerà andare a caccia della vittoria. La Salernitana sa che in casa dovrà far punti e la gara contro il Bologna di Motta, squadra rivelazione del campionato, per quanto difficile ed insidiosa, rappresenta una delle ultime occasioni rimaste per rimpinguare la classifica e proiettarsi verso il nuovo anno con maggiori speranze da alimentare poi anche attraverso il mercato. Anche i rossoblù, ovviamente, puntano con decisione al successo per rispondere all'Atalanta e cercare il controsorpasso. Il tema proposto dal “maestro” campionato sarebbe "Bologna alla ricerca della prima vittoria esterna", uno zero che vede accomunati i rossoblù soltanto ad altre quattro squadre (Lecce, Frosinone, Cagliari e Salernitana). Ma in realtà c'è molto di più a ruotare attorno a questa partita, in cui gli emiliani si presentano furiosi dopo i due punti evaporati al minuto 100 a Lecce.