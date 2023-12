Toro, pari e rabbia a Frosinone: a Oyono manca un rosso e su Bellanova...

Finisce 0-0 la partita allo stadio Stirpe tra Frosinone e Torino, valida per il 15° turno del campionato di Serie A. In una gara caratterizzata da grande intensità e diverse occasioni (tra cui il palo colpito da Ilic nel primo tempo e il gol annullato a Buongiorno nel finale), Di Francesco e Juric si dividono la posta in palio. I granata rimediano il quinto pari in questa Serie A contro il Frosinone degli 'juventini' Soulé e Kaio Jorge, titolari in attacco, e salgono a quota 20 punti mentre la squadra ciociara va a 19.

Proteste da parte del Torino, però, per due episodi. Prima il mancato secondo giallo a Oyono che, già ammonito, al 12' minuto di gioco interviene in netto ritardo su Bellanova ed è graziato dall’arbitro. Meritava la seconda ammonizione e quindi l'espulsione. E poi nel finale, sempre con gli stessi protagonisti, per un contatto in area ciociara: intervento dubbio di Oyono su Bellanova, per il quale ci sono state molte proteste dalla panchina granata che chiedeva un calcio di rigore.

Frosinone-Torino: curiosità e statistiche Frosinone-Torino, la partita Zero reti ma tante emozioni nel primo tempo. Partono meglio i granata, che si rendono subito pericolosi prima con Zapata e poi con Buongiorno. Il Frosinone prende le misure e risponde con due buone chance, per Kaio Jorge e Garritano. L’opportunità più importante, però, è per il Torino poco prima dell’intervallo, con il palo colpito da Ilic con il mancino dai 25 metri al 45’. La ripresa è come il primo tempo, senza reti ma con grande intensità e diverse occasioni per entrambe le squadre. Prima ci prova Zapata poi sfiora il gol Kaio Jorge. Nella parte centrale del secondo tempo sono i padroni di casa ad essere più intraprendenti mentre nel finale sono gli ospiti a chiudere gli avversari in difesa e ad essere costantemente in zona offensiva, soprattutto su azione di corner e calci da fermo. La rete, però, non arriva (c'è anche un gol annullato a Buongiorno per fuorigioco) e la partita termina 0-0.

