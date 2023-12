Palladino pesca il jolly Mota: Genoa ko, il Monza sogna l'Europa

All'U-Power Stadium il Monza batte di misura il Genoa per 1-0 grazie alla rete di Dany Mota , subentrato nella ripresa a Valentin Carboni. La squadra di Palladino torna così alla vittoria dopo più di un mese e sale al nono posto in classifica, aggacciando la Lazio a quota 21 punti. Nuovo stop per il Genoa dopo il pari interno contro l'Empoli: la classifica inizia a preoccupare Gilardino che resta fermo a quota 15 punti insieme al Sassuolo.

Monza-Genoa, la cronaca

Gara molto equilibrata all'U-Power Stadium fin dalle prime battute: a deficitarne però è lo spettacolo che nella prima frazione di gioco tende a mancare. Nel primo tempo c'è da segnalare la rete annullata a Ciurria per fuorigioco di Colombo e la casella "zero tiri in porta" barrata per entrambe le squadre. Nella ripresa il registro della gara non cambia ma all'83° minuto ecco che si sblocca il match: dalla destra Pedro Pereira serve un liberissimo Dany Mota che batte a colpo sicuro Martinez e porta avanti la squadra di Palladino. Il Genoa ha subito la palla per pareggiare ma Dragusin spreca tutto davanti a Di Gregorio.