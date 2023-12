Pagelle Frosinone-Toro: Kaio Jorge pericoloso, Soulé duetta bene, Zapata vibrante

Il Torino non è riuscito ad imporsi in casa del Frosinone nel quindicesimo turno di Serie A con il match che si è concluso sul risultato di 0-0. Ecco le pagelle della partita.

Le pagelle del Frosinone

Turati 6: Salvato dal palo sulla conclusione di Ilic a fine primo tempo. Più impegnato nella ripresa, sia in un paio di uscite che battezza nei tempi giusti, sia quando para su Zapata (28’) e Karamoh (39’).

Monterisi 6.5: Perde l’attimo per deviare di testa solo davanti a Milinkovic (43’ pt). In difesa si conferma pedina insostituibile, per Di Francesco. Romagnoli 6 Come l’edera si avvinghia a Zapata: qualche volta il colombiano germoglia, altre il centrale gialloblù ne soffoca la fioritura.

Okoli 6.5: Si sta ben strutturando dopo gli alti e bassi di Bergamo.

Garritano 5.5: Si propone spesso, ma nel primo tempo spedisce a lato da buona posizione. Lirola (16’ st) 6: Poteva spingere un po’ di più, tuttavia fisicamente non era al meglio.

Brescianini 6.5: Manna per gli allenatori: rincula, si propone, e in interdizione è il migliore in campo.

Gelli 6: Prestazione meno intensa rispetto a quella del compagno in mediana, ma positiva. Lulic (27’ st) 5.5: Entra nel momento migliore del Toro e va in difficoltà.

Oyono 5: Si sdoppia tra i ruoli di terzino puro - dando vita a una difesa a cinque se dall’altra parte gli si allinea Garritano - e di fluidificante: discreto in entrambe le fasi. La sua partita sarebbe dovuta finire al 12 del primo tempo: il fallo su Bellanova meritava il secondo giallo.

Soulé 6: Meglio quando duetta da mezzala che non al momento di accendere la manovra in attacco.

Kaio Jorge 5.5: Pericoloso, ma poco cattivo. Al 6’ della ripresa esalta Milinkovic-Savic: da quella posizione sarebbe potuto essere letale. Cheddira (38’ st): ng.

Ibrahimovic 5.5: Fumoso e impreciso in troppi appoggi: compie 18 anni oggi, si rifarà ampiamente. Caso (26’ st) 6: Velenoso: ha una chance, ma è troppo defilato per fare male a Milinkovic.

All. Di Francesco 6.5: Riesce a ovviare alle tante assenze con una tattica accorta: i diciannove punti in quindici gare - uno meno del Toro - sono un ragguardevole bottino.