Diretta Genoa-Juventus ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - Ad aprire la 16ª giornata del campionato di Serie A sarà l’anticipo in programma alle ore 20.45 al Luigi Ferraris tra Genoa e Juventus. I bianconeri, reduci da dieci risultati utili consecutivi, vincendo scavalcherebbero nuovamente l’Inter, impegnata domenica sera all’Olimpico contro la Lazio, in vetta alla classifica. Una buona occasione per la banda di Max Allegri che in conferenza stampa ha annunciato l'assenza di Kean e il ritorno tra i convocati di Weah. Dall'altra parte Gilardino dovrà invece fare a meno di Retegui, ma il grifone ha voglia di riscattarsi e vuole farlo a partire dalla sfida interna contro i bianconeri. A dirigere l'incontro il signor Massa di Imperia dentro un Marassi caldissimo che proverà a spingere i rossoblù verso l'impresa.