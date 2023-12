Diretta Lecce-Frosinone ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - Il sabato della 16ª giornata di campionato si apre a Lecce con lo scontro diretto tra i giallorossi di D'Aversa ospitare il Frosinone di Di Francesco . La squadra ciociara (12° posto) ha 2 punti di vantaggio (13 a 11) proprio sul Lecce che cerca il ritorno al successo dopo 4 pareggi consecutivi. Lecce-Frosinone mette in palio anche il titolo di rivelazione del campionato tra le due formazioni col budget più basso della categoria. Pochi denari, ma idee a raffica. Puntando sempre sui giovani, non a caso sono pure le 2 squadre dall’età media più bassa della Serie A. I laziali addirittura spesso schierano 8 titolari nati dopo il primo gennaio 2001 compresi gli ex Juventus Barrenechea e Soulé .

Lecce-Frosinone, gara valida per la 16ª giornata di campionato e e in programma alle ore 15 allo stadio Via del Mare di Lecce

Le probabili formazioni di Lecce-Frosinone

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani, Oudin; Strefezza, Krstovic, Banda.. Allenatore: D’Aversa.

A disposizione: Brancolini, Samooja, Venuti, Dorgu, Smajlovic, Dermaku, Touba, Rafia, Berisha, Faticanti, Kaba, Sansone, Piccoli. Indisponibili: Almqviust. Squalificati: Gonzalez. Diffidati: Dorgu, Rafia, Pongracic.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Oyono; Brescianini, Barrenechea, Garritano; Soulé, Cheddira, Ibrahimovic. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: Cerofolini, Frattali, Lusuardi, Monterisi, Lulic, Bourabia, Harroui, Gelli, Kvernadze, Baez, Cuni, Kaio Jorge, Caso. Indisponibili: Kalaj, Marchizza, Mazzitelli, Reinier. Squalificati: nessuno. Diffidati: Okoli, Oyono.

Arbitro: Zufferli (Udine).

Assistenti: Liberti e Ceccon.

IV uomo: Camplone.

Var: Mazzoleni.

Avar: Di Vuolo.

