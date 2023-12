Diretta Napoli-Cagliari ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Napoli ospita il Cagliari nel 16° turno di Serie A. Gli azzurri vengono dalla vittoria casalinga contro il Braga in Champions League e sono sesti in classifica con 24 punti, dopo aver perso le ultime due di campionato contro Inter e Juventus. Il Cagliari viene invece dal successo in rimonta contro il Sassuolo ed è in sedicesima posizione a quota 13 con una delle difese più battute del torneo. "Le caratteristiche sono il loro gioco, Mazzarri li ha riportati al modulo che conoscevano. Ha dei grandi giocatori che possono risolvere la gara da un momento all'altro. Noi dovremo fare una grandissima partita" ha detto Ranieri nella conferenza stampa della vigilia.