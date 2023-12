Diretta Torino-Empoli ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Il Torino di Ivan Juric, arrivato a quota 100 panchine granata, chiude il programma della 16ª giornata di campionato ed il modo perfetto per festeggiare il traguardo delle cento partite sulla panchina dei granata sarebbe con una vittoria sull’Empoli, squadra impegnata nella lotta per non retrocedere, con delle difficoltà in fase realizzativa, come evidenzia il numero dei gol segnati (solo dieci, peggior attacco della A), ma di cui Juric non si fida. Il miglior Torino che si augura di vedere il tecnico è quello solido e concentrato in difesa degli ultimi tempi, quello che è stato capace di chiudere senza subire reti le ultime due partite giocate, contro Atalanta e Frosinone. Dopo la partita numero 100 contro l’Empoli, ci sarà la 101 contro l’Udinese prima di Natale e, in caso di doppio successo, per il Torino ci sarebbe la possibilità di arrivare alle feste guadagnando anche qualche posizione in classifica.