Farsa Supercoppa, ira dei club, Inter guida la fronda: cosa sta succedendo

Il secondo spostamento delle date della Supercoppa italiana in Arabia Saudita, quando manca poco di più di un mese al calcio d’inizio della prima volta in final-four, spinge i club a interrogarsi sull’opportunità di ripetere questo trasloco in Medio Oriente nelle edizioni successive. L’Inter in particolare non ha gradito l’ultima novità. Ieri il Consiglio di Lega ha deciso di riposizionare il torneo il 18-19 e 22 gennaio rispetto alla finestra 21-22 e 25 gennaio, che era già un adattamento dell’idea iniziale del 4-5 e 8 gennaio. Via Rosellini non ha ancora ufficializzato il nuovo calendario del torneo, che comincerà con Inter-Lazio e Napoli-Fiorentina, ma ormai è solo una formalità da comunicare nelle prossime ore (lunedì è in programma l’assemblea). Effetto dell’ennesima richiesta di modifica degli organizzatori sauditi che pagano 23 milioni per ognuna delle quattro edizioni previste dal contratto. I rappresentanti di Riad prima avevano chiesto di posticipare la Supercoppa italiana per distanziarla da quella spagnola che si disputa dall’11 al 15 gennaio. Poi hanno preteso di anticiparla per evitare accavallamenti con altri eventi sportivi continuamente inseriti nell’agenda sportiva.