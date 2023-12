Diretta Milan-Monza ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - La domenica della 16ª giornata di campionato si apre a San Siro con il Milan impegnato nel derby contro il Monza, una partita molto importante per i ragazzi di Pioli. Il successo del Napoli e la frenata della Juventus obbligano i rossoneri a fare bottino pieno contro i ragazzi di Palladino per tenere a distanza i campioni d'Italia dal 3° posto e rosicchiare punti ai bianconeri secondi (32 punti, +5) . Pioli cerca il 3° successo consecutivo in casa affidandosi al suo assetto base con Theo Hernandez che dovrebbe tornare nel suo ruolo di terzino grazie al rientro di Kjaer (dopo 50 giorni), riflettori puntati come sempre su Rafa Leao: 96 minuti al rientro a Newcastle tra luci ed ombre (come prevedibile dopo un mese di assenza) con la speranza di rivederlo segna. Il portoghese in quest’annata ha segnato solamente 4 gol fra campionato e Champions: l’ultimo sigillo risale al 7 novembre, Milan-Psg 2-1, ma in campionato Rafa non mette la propria firma addirittura dal 23 settembre, quando un suo gol decise la delicata partita a San Siro contro il Verona.