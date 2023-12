Diretta Lazio-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Nel programma della 16ª giornata del campionato di Serie A spicca la sfida delle 20.45 all'Olimpico tra Lazio e Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi, grande ex della gara, possono approfittare del pareggio di venerdì della Juve a Marassi contro il Genoa (1-1) per allungare a +4. Lautaro e compagni sono reduci da nove risultati utili consecutivi e fin qui in trasferta hanno collezionato sei vittorie e un pareggio, proprio nello scontro diretto dell'Allianz Stadium contro la Vecchia Signora di Massimiliano Allegri. Sono poi dieci i clean sheet: un numero impressionante che certifica la solidità difensiva dei nerazzurri. L'Inter, però, non vince all’Olimpico contro la Lazio dal 29 ottobre 2018 (0-3 con doppietta di Icardi e gol di Brozovic): da allora tre successi capitolini e un pareggio. In più, Maurizio Sarri, oltre ad aver vinto entrambi i precedenti interni da allenatore dei biancocelesti contro i nerazzurri, è imbattuto in casa in campionato negli scontri con la formazione milanese (cinque vittorie e due pareggi). Se l'Inter vola a vele spiegate, i capitolini balbettano: nelle ultime cinque una sola vittoria, quella in casa di misura contro il Cagliari. Questa è la sesta volta che la formazione romana raccoglie 21 o meno punti nelle prime 15 giornate di un campionato di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (l’ultima risaliva al 2015-16): in tutte le precedenti cinque occasioni non è mai andata oltre l’ottavo posto a fine torneo.