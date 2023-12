Foto di Pulici sul maxischermo: morte Juliano, la gaffe dell'Udinese

In tutti i campi di Serie A , per questa giornata, è stato indetto un minuto di silenzio per onorare la memoria di Antonio Juliano . L'ex calciatore del Napoli e della Nazionale italiana è scomparso mercoledì 13 dicembre all'età di 80 anni dopo un peggioramento delle sue condizioni di salute. Durante il minuto di raccoglimento alla Dacia Arena prima di Udinese-Sassuolo , però, c'è stato un clamoroso errore.

Juliano, cosa è successo prima di Udinese-Sassuolo

Sul maxischermo dello stadio, al posto dell'immagine di Juliano, è stata infatti mostrata la foto di Paolo Pulici, ex calciatore del Torino oggi 73enne che in carriera ha giocato anche per l'Udinese. Una vera e propria gaffe per la quale ci si aspettano le scuse ufficiali da parte del club bianconero.