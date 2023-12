È un Bologna da Champions: quarto posto, schiacciata 2-0 la Roma di Mourinho

Nel giorno del ricordo di Sinisa Mihajlovic, arriva la quinta sconfitta in campionato per la Roma che cade in casa del Bologna: Thiago Motta surclassa Mourinho con un netto 2-0 dopo una gara dominata sotto il punto di vista tecnico e tattico. Da sottolineare la gara di Zirkzee che, anche se non è andato a segno, ha regalato l'ennesima ottima prestazione della stagione. Male la Roma che in 94 minuti ha creato un solo pensiero a Ravaglia con Belotti. I felsinei hanno portato a casa così i tre punti grazie a Moro e all'autorete di Kristensen, legittimando il quarto posto a quota 28 punti. La Roma scivola di colpo al settimo posto in attesa della gara dell'Atalanta.