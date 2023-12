De Ketelaere torna on fire, l’Atalanta ribalta la Salernitana: Roma dietro

BERGAMO - Al Gewiss Stadium di Bergamo si chiude il programma della 16ª giornata con l' Atalanta che in rimonta batte la Salernitana per 4-1 ancora nel segno di Luis Muriel e di uno scatenato Charles De Ketelaere ancora a segno dopo il gol realizzato nell'ultimo match di Europa League.

Atalanta-Salernitana, la partita

Dopo 10' i padroni di casa vengono sorpresi dagli ospiti: Candreva mette in mezzo un pallone tagliato, De Roon è troppo morbido nella marcatura e Pirola colpisce indisturbato trafiggendo un impotente Carnesecchi per l'1-0 Salernitana. Dal gol subito i ragazzi di Gasperini iniziano il forcing creando occasioni con Koopmeiners (gran parata di piedi di Costil), Maggiore su calcio d'angolo e Lookman in ripartenza ma senza riuscire a concretizzare. I ragazzi di Inzaghi resistono e vanno negli spogliatoi in vantaggio.

Si torna in campo e l'Atalanta in 5 minuti ribalta il parziale: pareggio al 47' dello scatenato Muriel (4° gol nelle ultime tre partite) autore di una rete stupenda con un tiro di collo esterno da fuori area che finisce sotto l'incrocio dei pali. Al 52' la Dea prende le redini del match con il gol di Pasalic su assist di Lookman da un'azione nata dalla volata sulla destra di Muriel. La Salernitana non si arrende e al 73' Carnesecchi si supera su Ikwuemesi che, dopo aver superato Djimsiti, in spaccata trova un grande riflesso dell'estremo difensore nerazzurro. Scampato il pericolo l'Atalanta torna ad attaccare e all'83' De Ketelaere (entrato al 66') manda i titoli di coda grazie Scalvini che recupera palla a Gyomber, libera l'ex Milan che da distanza ravvicinata cala il tris. De Ketelaere scatenato dopo il gol, corre 20 metri palla al piede e serve un assist perfetto per Miranchuk che cala il poker.