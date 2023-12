Diretta Monza-Fiorentina ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MONZA - Alle ore 20.45, all’U-Power Stadium, il Monza ospita la Fiorentina nel 17º turno del campionato di Serie A. I brianzoli di Raffaele Palladino fin qui hanno perso una sola volta in casa, contro la Juventus (2-1), e hanno conquistato ben 13 dei 21 punti in classifica tra le mura amiche. Nell’ultimo turno é arrivato il ko del Meazza contro il Milan (3-0), una sconfitta da archiviare immediatamente per riprendere la corsa verso un piazzamento europeo. Posto occupato proprio dalla Viola, sesta a quota 27. La formazione di Vincenzo Italiano é imbattuta da tre turni e vuole vincere ancora per balzare momentaneamente al quarto posto aspettando poi Bologna e Napoli, impegnate rispettivamente contro Atalanta in casa e Roma in trasferta.