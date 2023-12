Guendouzi-Zaccagni, la Lazio vince ad Empoli. Ekuban decide Sassuolo-Genoa

La Lazio torna alla vittoria in campionato e batte l'Empoli in trasferta per 2-0. I biancocelesti partono bene e già al 9° minuto passano in vantaggio grazie a Guendouzi. Qualche minuto dopo Sarri perde sia Immobile che Luis Alberto per infortunio, sostituiti rispettivamente da Castellanos e Kamada. L'Empoli cerca il gol del pari ma uno strepitoso Provedel dice di no diverse volte ai toscani. Il gol del raddoppio arriva nella ripresa grazie a Zaccagni che al 67° minuto mette la palla alle spalle di Caprile. In classifica la Lazio sale a quota 24 punti, portandosi momentaneamente a un punto dalla Roma. La squadra di Andreazzoli resta terzultima in classifica a 12 punti.