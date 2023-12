Diretta Inter-Lecce ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

L’Inter è impegnata in casa contro il Lecce nel 17° turno di campionato. I nerazzurri sono primi in classifica con 41 punti, presentano sia il miglior attacco con 39 reti realizzate che la difesa meno battuta con appena 7 gol al passivo. in 16 incontri hanno ottenuto 13 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Il Lecce, invece, staziona al 12° posto e nelle ultime 4 giornate ha ottenuto quattro pareggi e una vittoria, quella dello scorso turno in casa contro il Frosinone. "A Milano troveremo una squadra forte, ambiziosa e reduce da un'eliminazione. Quindi sotto l'aspetto dell'atteggiamento troveremo una squadra che non può permettersi di commettere altri errori. Da parte nostra ci dovrà essere la volontà di fare risultato, con la consapevolezza che sarà un ostacolo proibitivo. Questo dipende dall'Inter, ma anche da noi. Dobbiamo avere il giusto atteggiamento” ha detto il tecnico del Lecce D’Aversa alla vigilia.