Cambiaso salta la Roma, multata la Juve: le decisioni del giudice sportivo

Andrea Cambiaso salterà Juventus-Roma. L'esterno bianconero, ammonito contro il Frosinone, era in diffida e pertanto non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per il big match contro i giallorossi di José Mourinho. Fermati per un turno dal giudice sportivo anche i calciatori del Napoli Matteo Politano e Victor Osimhen, oltre a Ondrej Duda del Verona, Pablo Marì del Monza, Vincenzo Fiorillo della Salernitana, Antoine Makoumbou del Cagliari e Marin Pongracic del Lecce. I salentini, inoltre, dovranno fare a meno di Lameck Banda per due giornate.