Juve-Roma, chi arbitra: le designazioni della 18ª giornata di Serie A

Sozza, i precedenti con Juventus e Roma

Sozza ha diretto la Juventus in Serie A in quattro occasioni con il bilancio che non sorride alla formazione di Allegri. Una sola vittoria con la Fiorentina a novembre del 2021, 2 pareggi e una sconfitta con il direttore di gara di Seregno per i bianconeri. Con la Roma sono otto le partite arbitrare in passato, con un bilancio nettamente migliore a quello degli avversari: 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.