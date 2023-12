Diretta Fiorentina-Torino ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - La Fiorentina di Vincenzo Italiano apre il programma della 18ª giornata di campionato ospitando il Torino di Ivan Juric in un match che promette battaglia per 90 minuti. Sarà una gara complicata quella che i granata disputeranno contro gli uomini di Italiano: i viola, infatti, arrivano da due vittorie consecutive e viaggiano senza freni (e remore) verso un posto in Europa. Il Toro, dal canto suo, risponde con una striscia di quattro risultati utili e punterà a prolungare ulteriormente il trend positivo. Ivan Juric non ha dubbi: "Sarà una partita aggressiva, com’è sempre stata contro di loro. Hanno tante soluzioni, anche durante la gara riescono a mettere molta qualità, soprattutto quando meno te lo aspetti - aggiunge - Abbiamo lavorato bene durante la settimana, vedo segnali positivi, sono contento".

Fiorentina-Torino, gara valida per la 18ª giornata di campionato e in programma alle ore 18:30 allo stadio Franchi di Firenze sarà visibile in diretta in streaming su Dazn.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Kouamé, Barak, Sottil; Beltran. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Christensen, Vannucchi, Parisi, Mina, Quarta, Pierozzi, Comuzzo, Amatucci, Bonaventura, Maxime Lopez, Mandragora, Infantino, Nzola, Ikoné, Brekalo. Indisponibili: Castrovilli, Dodò, Nico Gonzalez. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bonaventura.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric.

A disposizione: Gemello, Popa, Djidji, Sazonov, Lazaro, Soppy, Gineitis, Linetty, Karamoh, Seck, Radonjic, Pellegri. Indisponibili: N’Guessan, Schuurs, Zima. Squalificati: nessuno. Diffidati: Tameze.

Arbitro: La Penna (Roma).

Assistenti: Peretti e Tolfo.

IV uomo: Prontera.

Var: Nasca.

Avar: Marini.

