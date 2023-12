Diretta Napoli-Monza ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Ad aprire il 18° turno del campionato di Serie A, l'ultimo del 2023, sarà la sfida in programma al Maradona alle ore 18.30 tra Napoli e Monza. Gli azzurri di Walter Mazzarri sono reduci dal ko dell'Olimpico contro la Roma, sesto di questa stagione. In questo avvio i campioni d'Italia stanno faticando parecchio in casa: solo tre successi, un pareggio e ben quattro sconfitte. I campani sono usciti con le ossa rotte dalla gara contro i giallorossi e per il match di stasera contro i brianzoli non potranno contare su Osimhen e Politano, espulsi all'Olimpico e dunque squalificati. La formazione di Raffaele Palladino, invece, ha perso le ultime due contro Milan (3-0) e Fiorentina (1-0). Il bilancio tra Napoli e Monza tra Serie A, Serie B e Coppa Italia in casa dei partenopei è in perfetto equilibrio, con due vittorie per parte e tre pareggi.