Diretta Genoa-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - L'Inter chiude il suo 2023 a Genova dove, alle ore 20.45, sfida i rossoblù nell'anticipo della 18ª giornata di Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi, attualmente a +4 dalla Juve seconda, vincendo si laureerebbero campioni d'inverno con un turno d'anticipo. Reduce da undici risultati utili consecutivi, la squadra del tecnico piacentino ha inanellato quattro vittorie di fila senza subire reti. Il rendimento esterno è praticamente perfetto: sette vittorie e un pareggio, quello dello scorso 26 novembre all'Allianz Stadium contro i bianconeri (1-1). Avvio di stagione straordinario per l'Inter, che ha sia il miglior attacco con 41 gol segnati, che la difesa meno perforata con appena sette reti incassate. Come se non bastasse, Sommer ha tenuto la porta inviolata in ben dodici occasioni. Il Genoa di Alberto Gilardino, però, è una delle sorprese di questo campionato e fin qui ha racimolato 19 punti in 18 partite, 12 dei quali conquistati tra le mura amiche. Nell'ultimo turno i liguri hanno battuto 2-1 il Sassuolo al Mapei Stadium ritrovando un successo che mancava dall'1-0 al Verona dello scorso 10 novembre.